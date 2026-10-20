50.000 Euro Schaden

Vier Autos stoßen auf B29 zusammen

Der Verkehr auf der Bundesstraße stockte bereits, als vier Autos zusammenstießen. Wie es zu der Kettenreaktion kam.

Der 22-Jährige wurde bei dem Auffahrunfall leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der 22-Jährige wurde bei dem Auffahrunfall leicht verletzt. (Symbolbild)

Remshalden (dpa/lsw) - Vier Autos sind auf der Bundesstraße 29 nahe Remshalden (Rems-Murr-Kreis) zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, stockte der Verkehr bereits, als es krachte. 

Ein 69-Jähriger musste demnach mit seinem Auto verkehrsbedingt anhalten. Das sah ein 40-Jähriger in einem der Autos dahinter zu spät und fuhr auf den Wagen eines 37-Jährigen auf. Ein 22-Jähriger konnte den Angaben zufolge ebenfalls nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Auto des 40-Jährigen auf. Der 22-Jährige sei dabei leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die anderen Beteiligten blieben demnach unverletzt.

Der 40-Jährige war den Angaben zufolge leicht alkoholisiert. Er musste laut Polizei eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde einbehalten. Der Schaden belaufe sich auf etwa 50.000 Euro.

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