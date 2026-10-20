Vier Autos stoßen auf B29 zusammen

Remshalden (dpa/lsw) - Vier Autos sind auf der Bundesstraße 29 nahe Remshalden (Rems-Murr-Kreis) zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, stockte der Verkehr bereits, als es krachte.

Ein 69-Jähriger musste demnach mit seinem Auto verkehrsbedingt anhalten. Das sah ein 40-Jähriger in einem der Autos dahinter zu spät und fuhr auf den Wagen eines 37-Jährigen auf. Ein 22-Jähriger konnte den Angaben zufolge ebenfalls nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Auto des 40-Jährigen auf. Der 22-Jährige sei dabei leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die anderen Beteiligten blieben demnach unverletzt.