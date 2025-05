Vier geparkte Autos bei Unfall in Offenbach beschädigt

Offenbach (dpa/lhe) - Ein Unfall mit gleich vier parkenden Autos hat ein 19-Jähriger in Offenbach verursacht. Nach Angaben der Polizei war er am frühen Morgen mit einem Kleintransporter nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein geparktes Auto und ein weiteres Fahrzeug gefahren, das ebenfalls am Straßenrand stand. Dieses wurde gegen zwei weitere Pkw geschoben.