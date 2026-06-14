Unfall auf der A81

Vier Leichtverletzte nach missglücktem Überholversuch

Ein Autofahrer möchte auf der Autobahn bei Herrenberg den Lastwagen vor ihm überholen und schert aus. Dabei übersieht er einen Wagen auf der linken Spur. Es kommt zum Zusammenstoß.

Vier Menschen im Alter von 40 bis 60 Jahren sind bei einem missglückten Überholmanöver auf der Autobahn 81 leicht verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Vier Menschen im Alter von 40 bis 60 Jahren sind bei einem missglückten Überholmanöver auf der Autobahn 81 leicht verletzt worden. (Symbolbild)

Herrenberg (dpa/lsw) - Bei einem missglückten Überholmanöver auf der Autobahn 81 bei Herrenberg (Landkreis Böblingen) sind vier Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 58 Jahre alter Autofahrer am Samstagabend den Lastwagen vor ihm überholen. Dazu sei er nach links ausgeschert, ohne auf nachfolgenden Verkehr zu achten.

Ein gleichaltriger Fahrer auf der linken Spur konnte demnach nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die beiden Wagen stießen zusammen. Durch den Aufprall wurde das Auto, das zuvor auf der linken Spur fuhr, nach rechts abgelenkt und prallte gegen den Lastwagen. Danach stieß es gegen die Schutzplanke und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

Bei dem Zusammenstoß wurden der 58-jährige Fahrer des überholenden Fahrzeugs sowie dessen beiden Mitfahrerinnen im Alter von 60 und 40 Jahren leicht verletzt. Alle kamen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des zweiten Autos wurde ebenfalls leicht verletzt.

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