Vier Menschen bei Busunfall verletzt
Ein Linienbus kollidiert an einer Straßenmündung in Oberursel mit Autos. Doch warum konnte der Busfahrer nicht rechtzeitig bremsen?
Oberursel (dpa/lhe) - Bei einem Unfall mit einem Linienbus sind bei Oberursel im Hochtaunuskreis vier Menschen leicht verletzt worden. Der Busfahrer sei bei Nebel mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf eine Einmündung zugefahren und mit zwei dort wartenden Autos kollidiert, teilte die Polizei mit. Die beiden Autos seien ineinandergeschoben worden, auch eine Ampel sei beschädigt worden.
Eine 53-jährige Autofahrerin wurde bei dem Unfall am Samstag leicht verletzt, ebenso drei Fahrgäste des Linienbusses. Alle wurden anschließend im Krankenhaus behandelt. Rund zwei Stunden lang musste die betroffene Straße für Aufräumarbeiten gesperrt werden, den Schaden schätzt die Polizei auf rund 85.000 Euro. Gegen den 61 Jahre alten Busfahrer werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.