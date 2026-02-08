Vier Menschen bei Busunfall verletzt

Oberursel (dpa/lhe) - Bei einem Unfall mit einem Linienbus sind bei Oberursel im Hochtaunuskreis vier Menschen leicht verletzt worden. Der Busfahrer sei bei Nebel mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf eine Einmündung zugefahren und mit zwei dort wartenden Autos kollidiert, teilte die Polizei mit. Die beiden Autos seien ineinandergeschoben worden, auch eine Ampel sei beschädigt worden.