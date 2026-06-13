Vier Menschen nach Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Ehningen (dpa/lsw) - Vier Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß nahe Ehningen (Kreis Böblingen) schwer verletzt worden, darunter auch eine schwangere Frau. Ein 46-Jähriger war am Samstag mit seinem Wagen auf die Gegenspur geraten und dort frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht der Kollision prallte der Wagen noch gegen ein drittes Auto.