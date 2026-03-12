Vier Polizisten bei Festnahme leicht verletzt

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Bei der Festnahme eines Mannes in Rüsselsheim sind drei Polizistinnen und ein Polizist leicht verletzt worden. Sie hätten wegen der erlittenen Blessuren ihren Dienst vorzeitig beenden müssen, teilte die Polizei in Offenbach mit. Die Beamten waren am Mittwochmorgen wegen eines Streits eines Paares alarmiert worden. Dabei wollten sie den 20-Jährigen, der ein Messer bei sich trug, in Gewahrsam nehmen, er leistete jedoch heftigen Widerstand. Das Messer konnte ihm abgenommen werden, ohne dass er damit jemanden verletzte. Nach Androhung des Einsatzes eines Tasers ließ er sich schließlich fesseln.