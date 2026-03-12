Widerstand bei Festnahme

Vier Polizisten bei Festnahme leicht verletzt

Mit einem Messer bewaffnet widersetzt sich ein 20-Jähriger vehement seiner Festnahme. Erst nach einer Drohung gibt er auf.

Der Mann konnte letztlich gefesselt werden. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Der Mann konnte letztlich gefesselt werden.

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Bei der Festnahme eines Mannes in Rüsselsheim sind drei Polizistinnen und ein Polizist leicht verletzt worden. Sie hätten wegen der erlittenen Blessuren ihren Dienst vorzeitig beenden müssen, teilte die Polizei in Offenbach mit. Die Beamten waren am Mittwochmorgen wegen eines Streits eines Paares alarmiert worden. Dabei wollten sie den 20-Jährigen, der ein Messer bei sich trug, in Gewahrsam nehmen, er leistete jedoch heftigen Widerstand. Das Messer konnte ihm abgenommen werden, ohne dass er damit jemanden verletzte. Nach Androhung des Einsatzes eines Tasers ließ er sich schließlich fesseln.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
15-Jährige widersetzt sich Polizisten - Beamter verletzt
Ingewahrsamnahme

15-Jährige widersetzt sich Polizisten - Beamter verletzt

Jugendliche verlassen unerlaubt eine Betreuungseinrichtung in Aalen. Als Polizisten die jungen Menschen wieder zurückbringen wollen, ist die Gegenwehr teilweise heftig.

20.01.2026

Widerstand bei Festnahme: Frau verletzt Polizistin
Frankfurt am Main

Widerstand bei Festnahme: Frau verletzt Polizistin

Eine Frau tritt bei ihrer Festnahme einer Polizistin gegen den Kopf. Die Beamtin muss verletzt ihren Dienst beenden.

18.10.2025

ICE in Gifhorn nach Messer-Drohung geräumt
Polizeieinsatz

ICE in Gifhorn nach Messer-Drohung geräumt

In einem ICE von Köln nach Berlin soll ein Mann mit einem Messer gedroht haben. Der Zug wird gestoppt und geräumt. Der 44-Jährige fiel der Polizei bereits zuvor auf.

11.03.2025

16-Jähriger mit Messer in Rüsselsheim verletzt
Streitigkeiten

16-Jähriger mit Messer in Rüsselsheim verletzt

Ein Streit eskaliert. Am Ende kommt ein Jugendlicher ins Krankenhaus.

03.02.2025

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Polizei-Schuss: Mann war laut Ermittlungen bewaffnet

12.06.2023