Vier Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß in Nordhessen

Hofgeismar (dpa/lhe) - Bei einem frontalen Zusammenstoß zweier Autos bei Hofgeismar (Landkreis Kassel) sind vier Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, schwebten zwei der Verletzten nach dem Unfall am Sonntag in Lebensgefahr: ein 19-Jähriger und eine 42 Jahre alte Autofahrerin. Der Rettungsdienst brachte demnach alle vier Fahrzeuginsassen in Krankenhäuser. Noch sei die Unfallursache unklar.