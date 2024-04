Vier Schwerverletzte bei Unfall auf B260

Bad Schwalbach (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall auf der B260 in Höhe der Abfahrt Heimbach bei Bad Schwalbach sind vier Menschen schwer verletzt worden. Das teilte das Polizeipräsidium Westhessen am Freitag mit. Den Ermittlungen zufolge war ein 55 Jahre alter Mann auf der Bundesstraße in Richtung Koblenz unterwegs. Ein aus Richtung Heimbach kommender, 59 Jahre alter Fahrer übersah demnach den Wagen beim Auffahren auf die B260, wodurch es zum Zusammenstoß gekommen sei. Die vier Schwerverletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die B260 war etwa anderthalb Stunden voll gesperrt. Der Schaden beläuft sich der Polizei zufolge auf etwa 35.000 Euro.