Verkehrsunfall

Vier Schwerverletzte nach Zusammenstoß auf Bundesstraße

Plötzlich auf der Gegenspur: Ein 77-Jähriger rammt mit seinem Auto frontal ein anderes Auto. Vier Menschen kommen ins Krankenhaus. Was ist zu dem Unfall auf der B462 bekannt?

Vier Menschen kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Vier Menschen kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Forbach (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 462 bei Forbach (Landkreis Rastatt) sind vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 77-Jähriger kam laut Polizei am Samstagabend aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal gegen ein entgegenkommendes Auto. Er und seine 76 Jahre alte Beifahrerin wurden ebenso schwer verletzt wie die 62 Jahre alte Fahrerin des anderen Wagens und ihr 59 Jahre alter Beifahrer. 

Alle vier kamen in umliegende Kliniken. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 55.000 Euro. Die B462 war für die Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt.

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