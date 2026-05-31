Vier Schwerverletzte nach Zusammenstoß auf Bundesstraße

Forbach (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 462 bei Forbach (Landkreis Rastatt) sind vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 77-Jähriger kam laut Polizei am Samstagabend aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal gegen ein entgegenkommendes Auto. Er und seine 76 Jahre alte Beifahrerin wurden ebenso schwer verletzt wie die 62 Jahre alte Fahrerin des anderen Wagens und ihr 59 Jahre alter Beifahrer.