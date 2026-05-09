Zusammenstoß

Vier Verletzte bei Auffahrunfall auf Autobahn

Eine Frau fährt mit ihrem Wagen auf ein bremsendes Auto auf. Das hat Folgen.

Mehrere Menschen wurden verletzt. (Archivbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Mehrere Menschen wurden verletzt. (Archivbild)

Bischofsheim (dpa/lhe) - Bei einem Auffahrunfall auf der A60 bei Bischofsheim in Südhessen sind vier Menschen verletzt worden. Gegen Mittag sei eine 21-Jährige mit ihren Wagen auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren, das wegen stockenden Verkehrs abbremste, wie die Polizei mitteilte. Dieser Wagen sei auf ein weiteres Fahrzeug gedrückt worden. 

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Insgesamt seien in den Fahrzeugen vier Insassen leicht verletzt worden. Die A60 in Fahrtrichtung Mainz sei für eine Stunde voll gesperrt worden.

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