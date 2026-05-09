Vier Verletzte bei Auffahrunfall auf Autobahn
Eine Frau fährt mit ihrem Wagen auf ein bremsendes Auto auf. Das hat Folgen.
Bischofsheim (dpa/lhe) - Bei einem Auffahrunfall auf der A60 bei Bischofsheim in Südhessen sind vier Menschen verletzt worden. Gegen Mittag sei eine 21-Jährige mit ihren Wagen auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren, das wegen stockenden Verkehrs abbremste, wie die Polizei mitteilte. Dieser Wagen sei auf ein weiteres Fahrzeug gedrückt worden.
Insgesamt seien in den Fahrzeugen vier Insassen leicht verletzt worden. Die A60 in Fahrtrichtung Mainz sei für eine Stunde voll gesperrt worden.