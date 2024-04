Vier Verletzte bei Autounfall auf glatter Straße

Hilders (dpa/lhe) - Vier Menschen, darunter zwei kleine Kinder, sind bei einem Glätteunfall nahe Hilders (Landkreis Fulda) leicht verletzt worden. Der 26-jährige Autofahrer sei am Samstagabend mit seinem Wagen aufgrund von unangepasstem Fahrtempo in einer Kurve von der glatten Straße (B458) abgekommen, teilte die Polizei mit. Das Auto, in dem die Kinder und eine 25-jährige Beifahrerin saßen, fuhr über die Gegenspur und rutschte in einen Graben, wo es sich überschlug. Der Rettungsdienst brachte die vier Verletzten ins Krankenhaus.