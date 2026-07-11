Vier Verletzte bei Unfall mit drei Autos nach Überholmanöver

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Unfall in Stuttgart mit drei beteiligten Autos sind vier Menschen verletzt worden. Ein 18-Jähriger wollte zwei Autos auf dem linken Fahrstreifen überholen, als das Auto vor ihm auch auf die linke Spur wechselte, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Zusammenstoß der beiden Autos wurde das Auto des 18-Jährigen gegen die Leitplanken gedrückt.