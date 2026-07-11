Vier Verletzte bei Unfall mit drei Autos nach Überholmanöver
Ein missglücktes Überholmanöver führt zu einem Unfall mit drei Autos. Es gibt mehrere Verletzte.
Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Unfall in Stuttgart mit drei beteiligten Autos sind vier Menschen verletzt worden. Ein 18-Jähriger wollte zwei Autos auf dem linken Fahrstreifen überholen, als das Auto vor ihm auch auf die linke Spur wechselte, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Zusammenstoß der beiden Autos wurde das Auto des 18-Jährigen gegen die Leitplanken gedrückt.
Der 18-Jährige wurde schwer, sein 18-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Das vordere überholende Auto fuhr gegen ein drittes Auto. Der Fahrer des überholenden Autos und die Fahrerin des dritten Autos wurden beide leicht verletzt. An den drei Autos entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro.