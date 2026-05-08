Vier Verletzte nach Brand in Autowerkstatt

Bruchköbel (dpa/lhe) - Vier Menschen sind beim Brand einer Autowerkstatt in Bruchköbel bei Frankfurt leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, gerieten am frühen Morgen zwei Autos vor der ATU-Werkstatt aus bisher unbekannten Gründen in Brand. Das Feuer habe auf die Werkstatt übergriffen. Der Rauch sei ins angrenzende Wohnhaus gezogen, wodurch vier Menschen leicht verletzt wurden.