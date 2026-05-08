Vier Verletzte nach Brand in Autowerkstatt
Zwei Autos beginnen zu brennen, das Feuer greift auf eine Werkstatt über. Dann zieht der Rauch in das angrenzende Wohnhaus weiter.
Bruchköbel (dpa/lhe) - Vier Menschen sind beim Brand einer Autowerkstatt in Bruchköbel bei Frankfurt leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, gerieten am frühen Morgen zwei Autos vor der ATU-Werkstatt aus bisher unbekannten Gründen in Brand. Das Feuer habe auf die Werkstatt übergriffen. Der Rauch sei ins angrenzende Wohnhaus gezogen, wodurch vier Menschen leicht verletzt wurden.
Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei aktuell auf rund 100.000 Euro.