Unfall

Vier Verletzte nach Karambolage

Vermutlich ein Überholmanöver führt zu einem Unfall. Ein Fahrer soll angetrunken gewesen sein.

Ein Überholmanöver hat Folgen. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Ein Überholmanöver hat Folgen. (Archivbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Überholmanöver führt zu Unfall und langem Stau
Unfälle

Überholmanöver führt zu Unfall und langem Stau

Ein Autofahrer versucht, einen anderen Wagen rechts zu überholen. Es kommt zum Zusammenstoß - mit Folgen für den Stadtverkehr in Stuttgart.

09.11.2025

Karambolage mit sieben Autos und sieben Verletzten
Unfall

Karambolage mit sieben Autos und sieben Verletzten

Auf der A659 muss ein Autofahrer bremsen. Andere Fahrer schaffen das in der Folge nicht mehr rechtzeitig - es kommt zu einer Karambolage.

24.09.2025

Unfall führt zu Karambolage mit fünf Autos - drei Verletzte
Schwerer Unfall

Unfall führt zu Karambolage mit fünf Autos - drei Verletzte

Ein Autofahrer erkennt ein Stauende zu spät. Das hat Folgen. Am Ende sind mehrere Wagen bei der Karambolage beteiligt.

29.05.2025

Überholmanöver geht schief: Fahrer lebensgefährlich verletzt
Verkehrsunfall

Überholmanöver geht schief: Fahrer lebensgefährlich verletzt

25.05.2023

Unfall

Zusammenstoß bei Überholmanöver: Beifahrerin schwer verletzt

12.04.2023