Frankfurter Nordend

Vier Verletzte nach Unfall mit Streifenwagen in Frankfurt

Nach einer Kollision mit einem Streifenwagen der Polizei müssen alle Beteiligten ins Krankenhaus. Was ist passiert?

Wie es zu dem Unfall kam, soll nun ermittelt werden. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Wie es zu dem Unfall kam, soll nun ermittelt werden. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einem Unfall mit einem Streifenwagen im Frankfurter Nordend sind vier Menschen verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend, als der Streifenwagen auf einer Einsatzfahrt die Kreuzung an der Frankfurter Nationalbibliothek befuhr, wie die Polizei mitteilte. Gleichzeitig lenkte demnach der 49-jährige Fahrer seinen Kleinbus in die gleiche Richtung. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zur Kollision beider Fahrzeuge.

Die beiden Menschen in dem Kleinbus - der Fahrer und eine 48-jährige Beifahrerin - wurden schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Streifenwagenbesatzung, ein 26-jähriger Polizist und eine 26-jährige Polizistin, wurden verletzt und konnte ihren Dienst nicht fortsetzen. Bei dem Unfall entstand hoher Schaden, wie die Polizei auf Rückfrage mitteilte. Die Unfallstelle musste für zwei Stunden gesperrt werden. Wie es zu dem Unfall kam, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

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