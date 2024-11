Fußgänger bei Kollision mit Streifenwagen verletzt

Frankfurt (dpa/lhe) - Bei einem Unfall mit einem Streifenwagen ist in Frankfurt ein Fußgänger schwer verletzt worden. Den Ermittlungen zufolge habe der Mann mutmaßlich vor einer dort an einer Haltestelle haltenden Straßenbahn eine Landstraße überqueren wollen, als der Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn an der Bahn vorbeigefahren sei, teilte die Polizei mit.