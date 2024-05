Fußgänger von Streifenwagen erfasst und schwer verletzt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Streifenwagen der Polizei hat in Frankfurt am Main auf einer Straße einen Fußgänger erfasst und schwer verletzt. Der 47-jährige Mann sei am Donnerstag in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Zuvor hatten Polizisten demnach vor Ort Erste Hilfe geleistet, bis der Rettungsdienst ankam. Jetzt habe das Hessische Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen. Diese sollen laut Mitteilung den genauen Unfallhergang und die Unfallursache klären. Ob der Streifenwagen mit angeschaltetem Blaulicht oder Martinshorn fuhr, war zunächst unklar. Weitere Angaben machten Polizei und Landeskriminalamt vorerst nicht.