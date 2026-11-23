Vier verletzte Personen nach Autounfall
In Marburg fährt ein Auto gegen einen Laternenmast. Nach ersten Einschätzungen gilt eine Person als schwer verletzt.
Marburg (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall im Bereich des Messeplatzes in Marburg sind vier Menschen verletzt worden, nach ersten Einschätzungen einer davon schwer. Das Auto ist nach Polizeiangaben am Sonntagabend gegen einen Laternenmast gefahren. Insgesamt trugen demnach alle vier Personen im Auto Verletzungen davon. Die Beifahrerin habe aus dem Auto befreit werden müssen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.