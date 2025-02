«Völlig in Ordnung»: Kovac nach Debüt-Pleite milde gestimmt

Dortmund (dpa) - Niko Kovac hat nach seinem missglückten Einstand als neuer Cheftrainer von Borussia Dortmund die Spieler weitgehend in Schutz genommen. Der 53-Jährige sagte beim Sender Sky nach dem 1:2 vor heimischer Kulisse gegen den VfB Stuttgart: «Das Ergebnis ist das Einzige, was nicht gut war, der Rest war völlig in Ordnung.»