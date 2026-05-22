Vollsperrung auf A480: Das müssen Autofahrer wissen

Wetzlar (dpa/lhe) - Autofahrer aufgepasst: In der Nacht vom 22. auf den 23. Mai ist am Autobahnkreuz Wetzlar auf der A480 kein Durchkommen. Von 21.00 Uhr abends bis 5.00 Uhr morgens ist die Autobahn in beide Richtungen voll gesperrt, teilte die Autobahn GmbH mit. Eine Umleitung wird eingerichtet.