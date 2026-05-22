Vollsperrung auf A480: Das müssen Autofahrer wissen
Wegen Bauarbeiten wird die A480 am Wetzlarer Kreuz erneut für eine Nacht gesperrt. Wie kommen Autofahrer trotzdem ans Ziel?
Wetzlar (dpa/lhe) - Autofahrer aufgepasst: In der Nacht vom 22. auf den 23. Mai ist am Autobahnkreuz Wetzlar auf der A480 kein Durchkommen. Von 21.00 Uhr abends bis 5.00 Uhr morgens ist die Autobahn in beide Richtungen voll gesperrt, teilte die Autobahn GmbH mit. Eine Umleitung wird eingerichtet.
Grund für die Sperrung sind Brückenprüfungen am Wetzlarer Kreuz. Dafür müssen den Angaben zufolge Netze abmontiert werden, was eine Sperrung erforderlich mache. Bereits vor einer Woche sorgten dieselben Bauarbeiten für eine nächtliche Sperrung.