Vollsperrung auf A480 vor dem Reiskirchener Dreieck
Am Sonntag ist die Autobahn zwischen der Anschlussstelle Wettenberg und dem Reiskirchener Dreieck dicht. So kommen Autofahrer trotzdem ans Ziel.
Wettenberg (dpa/lhe) - Am Sonntag müssen Autofahrer auf der Autobahn 480 zwischen der Anschlussstelle Wettenberg und dem Reiskirchener Dreieck (Landkreis Gießen) mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen. Der Streckenabschnitt werde von circa 8 bis 15 Uhr in beide Richtungen gesperrt, teilte die Autobahn GmbH mit. Grund für die Maßnahme sind Arbeiten an Hochspannungsleitungen, die quer über die Autobahn verlaufen.
Umleitungsstrecken seien eingerichtet, heißt es. Diese führen demnach ab der Anschlussstelle Wettenberg über die Bundesstraßen 429 und 49 zur A485, am Gießener Nordkreuz weiter auf der B3 zur A485. Am Reiskirchener Dreieck werden Autofahrer über die A5 bis zur Anschlussstelle Fernwald und von dort über die B457 zur A485 geleitet.