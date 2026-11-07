Vollsperrung der A45 zwischen Wilnsdorf und Haiger-Burbach
Die A45 wird zwischen Wilnsdorf und Haiger-Burbach in Richtung Frankfurt voll gesperrt. Der Grund sind Markierungsarbeiten. Wann die Sperrung beginnt.
Wilnsdorf (dpa) - Die Autobahn 45 wird ab dem Abend zwischen Wilnsdorf und Haiger-Burbach in Richtung Frankfurt gesperrt. Grund sind Markierungsarbeiten der Autobahn Westfalen an der Talbrücke Landeskroner Weiher, wie die Autobahn GmbH mitteilte.
Die Sperrung beginne um 21.00 Uhr und ende Sonntagmorgen um 6.00 Uhr. Die Umleitung sei ausgeschildert und führe über die U34.