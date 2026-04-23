Vollsperrung nach Crash auf A66 - Zwei Menschen verletzt
Nach einem Unfall auf der A66 ist die Fahrbahn Richtung Fulda voll gesperrt. Zwei Menschen wurden verletzt, einer davon schwer.
Bad Soden-Salmünster (dpa/lhe) - Bei einem Autounfall auf der A66 bei Bad Soden-Salmünster (Main-Kinzig-Kreis) sind zwei Personen verletzt worden. Die Autobahn in Richtung Fulda ist daher derzeit voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte.
Zwei Pkw seien demnach am Morgen bei einem gescheiterten Überholvorgang kollidiert. Ein Fahrzeug habe sich überschlagen. Die 52-jährige Fahrerin wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie es hieß. Auch die Fahrerin des zweiten Wagens wurde demnach verletzt. Außerdem sei aus dem Fahrzeug ein Hund entlaufen, der weiterhin gesucht werde.
Die Bergungsarbeiten dauern weiterhin an. Wie lange die Sperrung andauert, sei unklar. Zwischenzeitlich war auch die Gegenrichtung nicht befahrbar, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.