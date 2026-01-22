Vollsperrung nach mehreren Unfällen auf A44
Die Rettungskräfte haben bei Zierenberg viel zu tun. Erst verunglückt ein Sattelzug in Richtung Kassel, dann kracht es in der Gegenrichtung.
Zierenberg (dpa/lhe) - Nach zwei Unfällen mit mehreren Verletzten ist die Autobahn 44 bei Zierenberg voll gesperrt worden. Während die Fahrbahnen in Richtung Kassel am Vormittag wieder freigegeben wurden, war die Dauer der Sperrung in der Gegenrichtung zunächst nicht absehbar, wie die Polizei mitteilte.
Dort war am Morgen vermutlich wegen eines defekten Reifens ein Sattelzug ins Schleudern geraten und hatte ein Auto gegen die Mittelschutzplanke gedrückt, der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Kurz darauf prallten in der Gegenrichtung bei einem Bremsmanöver zwei Autos aufeinander, drei Menschen wurden verletzt.