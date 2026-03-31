Vollsperrungen am Gießener Südkreuz
Am Gießener Südkreuz können Verbindungen wegen Bauwerksschäden nicht genutzt werden. Das soll sich jetzt ändern.
Gießen (dpa/lhe) - An der wichtigen Pendlerachse Gießener Südkreuz kommt es in den kommenden Tagen zu nächtlichen Vollsperrungen. Wegen des Baus von drei provisorischen Rampen für die Verbindung der A45 Richtung Frankfurt auf die A485 Richtung Butzbach muss von morgen 20.00 Uhr bis Donnerstag 5.00 Uhr die Verbindung voll gesperrt werden, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Zudem müsse in der Nacht vom 6. auf den 7. April die A485 Richtung Marburg im Bereich des Kreuzes von Mitternacht bis 6.00 Uhr voll gesperrt werden. Umleitungen seien mit einem roten Punkt ausgeschildert.