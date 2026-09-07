Volltrunken: Ladendieb schießt mutmaßlich Raketen auf Kunden
Ein 37-Jähriger stiehlt Alkohol, trinkt ihn direkt vor dem Laden und soll dann Feuerwerksraketen auf Kunden abgefeuert haben. Die Polizei ermittelt.
Aalen (dpa/lsw) - Ein Ladendieb hat am helllichten Tag vor einem Discounter mutmaßlich Feuerwerksraketen auf Menschen abgeschossen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 37-Jährige am Samstag erst drei Flaschen hochprozentigen Alkohol gestohlen. Diese habe er dann vor dem Laden getrunken und soll dann Feuerwerkskörper auf Kunden abgeschossen haben. Laut Polizei wurden bei dem Mann 3,3 Promille festgestellt.