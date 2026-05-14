Von Außenspiegel gestreift - Zwei Verletzte
Nach einem Streit vor der Disco fährt ein Kleinwagen los, verletzt zwei Fußgänger und kracht gegen eine Verkehrsinsel. Die Fahrer flüchten – die Polizei sucht Zeugen.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Unbekannte haben bei einer nächtlichen Autofahrt in Wiesbaden zwei Menschen leicht verletzt, überfuhren eine Verkehrsinsel und sind geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, stiegen die beiden Männer am frühen Donnerstagmorgen nach einem Streit vor einer Diskothek in den Kleinwagen. Zunächst fuhren sie demnach auf dem Parkplatz mit überhöhter Geschwindigkeit. Dabei seien zwei Fußgänger vom Außenspiegel gestreift und leicht verletzt worden.
Nach der Fahrt auf die Verkehrsinsel sei der Wagen so beschädigt worden, dass er nicht mehr fahrbereit war. Die beiden Insassen seien zu Fuß geflüchtet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.