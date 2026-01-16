Von Darmstadt in den Norden - Neuer Chef für Kasseler Museen
Martin Faass wechselt vom Landesmuseum Darmstadt zur Kultureinrichtung Hessen Kassel Heritage. Diese hat keinen gewöhnlichen Abschied von ihrem früheren Chef erlebt.
Kassel (dpa/lhe) - Die Kasseler Museen bekommen einen neuen Chef. Der bisherige Leiter des Landesmuseums Darmstadt, Martin Faass, wird laut dem Kulturministerium am 1. März Direktor von Hessen Kassel Heritage (HKH). Die HKH ist eine Einrichtung des Landes, die die kunst- und kulturhistorischen Liegenschaften und Sammlungen des Landes in und um Kassel verwaltet.
Diese Kulturinstitution «gehört zur kulturellen Spitzenklasse in Deutschland. Mit Dr. Martin Faass gewinnen wir einen Direktor, der wissenschaftliche Exzellenz, Führungserfahrung und einen klaren Blick für die Zukunft verbindet», betonte Kultur- und Kunstminister Timon Gremmels (SPD) laut Mitteilung in Kassel.
Besucherrekord in Darmstadt
Der Kunsthistoriker und Germanist Faass, Jahrgang 1963, war 2019 an die Spitze des Hessischen Landesmuseums Darmstadt gerückt. «Zuletzt verzeichnete das Museum einen Besucherrekord», teilte das Kulturministerium mit.
Faass bezeichnete Hessen Kassel Heritage als ein Kulturerbe von internationalem Rang. «Schlösser, Parks und Sammlungen sind für mich keine Kulissen, sondern Orte, an denen Geschichte lebendig wird, Begegnungen entstehen und heutige Fragen ihren Platz haben», ergänzte der einstige Gründungsdirektor des Kunstmuseums Liebermann-Villa am Wannsee in Berlin.
Früherer Chef ist heute Burghauptmann
Der frühere Chef von Hessen Kassel Heritage, Martin Eberle, war nach einem Rassismus-Vorwurf in die Kritik geraten und im Februar 2025 entlassen worden. Damals übernahm Eberles Stellvertreter, der Kunsthistoriker und Leiter der Gemäldegalerie Alte Meister Justus Lange, die kommissarische Leitung dieser hessischen Kultureinrichtung. Der Kunsthistoriker Eberle ist seit dem 1. September 2025 Burghauptmann auf dem Unesco-Weltkulturerbe Wartburg im thüringischen Eisenach.