Von Darmstadt in den Norden - Neuer Chef für Kasseler Museen

Kassel (dpa/lhe) - Die Kasseler Museen bekommen einen neuen Chef. Der bisherige Leiter des Landesmuseums Darmstadt, Martin Faass, wird laut dem Kulturministerium am 1. März Direktor von Hessen Kassel Heritage (HKH). Die HKH ist eine Einrichtung des Landes, die die kunst- und kulturhistorischen Liegenschaften und Sammlungen des Landes in und um Kassel verwaltet.

Diese Kulturinstitution «gehört zur kulturellen Spitzenklasse in Deutschland. Mit Dr. Martin Faass gewinnen wir einen Direktor, der wissenschaftliche Exzellenz, Führungserfahrung und einen klaren Blick für die Zukunft verbindet», betonte Kultur- und Kunstminister Timon Gremmels (SPD) laut Mitteilung in Kassel.

Besucherrekord in Darmstadt

Der Kunsthistoriker und Germanist Faass, Jahrgang 1963, war 2019 an die Spitze des Hessischen Landesmuseums Darmstadt gerückt. «Zuletzt verzeichnete das Museum einen Besucherrekord», teilte das Kulturministerium mit.

Faass bezeichnete Hessen Kassel Heritage als ein Kulturerbe von internationalem Rang. «Schlösser, Parks und Sammlungen sind für mich keine Kulissen, sondern Orte, an denen Geschichte lebendig wird, Begegnungen entstehen und heutige Fragen ihren Platz haben», ergänzte der einstige Gründungsdirektor des Kunstmuseums Liebermann-Villa am Wannsee in Berlin.

Früherer Chef ist heute Burghauptmann