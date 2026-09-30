Von dicken Kürbissen bis zu Büchern: Das steht im Oktober an

Frankfurt/Darmstadt (dpa/lhe) - Dicke Kürbisse, Preise, Ferien und alles rund um das Buch: Im Oktober gibt es in Hessen wieder zahlreiche Termine. Was steht an?

Kürbisse, Feierlichkeiten und Ferien

Zum Start in den Oktober stehen gleich mehrere Termine im Kalender. Am Tag vor der dem Tag der Deutschen Einheit gibt es am 2. Oktober in der Gedenkstätte Point Alpha einen Festakt und eine Kranzniederlegung am Denkmal der deutschen Teilung und Wiedervereinigung. «Wohl kaum ein anderer Ort in Hessen steht für die überwundene Teilung wie das Zeitzeugnis zwischen Rasdorf und Geisa», heißt es bei der Landesregierung über den früheren US-Grenzposten an der innerdeutschen Grenze.

Ab dem Tag der Deutschen Einheit heißt es dann für viele erst einmal Ausschlafen und Freizeit. In den Herbstferien bleiben für zwei Wochen die Schulen zu und die Klassenzimmer leer.

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Foto: Marijan Murat/dpa Der Oktober startet mit Ferien. (Archivbild)

Wer da bereits Lust auf dickes Gemüse hat, kann sich in Hofheim-Wallau im Taunus die hessischen Riesenkürbiswiegemeisterschaften anschauen.

Ein Monat für das Buch mit Preisen und einer Messe

Der Oktober steht unter dem Eindruck des geschriebenen Wortes. Die Frankfurter Buchmesse findet vom 7. bis 11. Oktober statt. Es ist die 78. Ausgabe der weltgrößten Bücherschau. Gastland ist Tschechien. Im vergangenen Jahr hatten 120.000 Privat- und 118.000 Fachbesucher die Messe besucht.

Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Vieles dreht sich um Bücher. (Archivbild)

Bereits am 5. Oktober wird der Deutsche Buchpreis verliehen. Im Rennen sind noch sechs Autorinnen und Autoren. Der Deutsche Buchpreis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen in der Literaturszene und ist mit insgesamt 37.500 Euro dotiert.

Zum Abschluss der Messe wird der französisch-britische Jurist und Autor Philippe Sands wird mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geehrt. Er ist Professor in London und arbeitet als Menschenrechtsanwalt am Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels würdigt den 66-Jährigen als engagierten Humanisten, «der trotz wachsender Widerstände unermüdlich für Menschenrechte eintritt und um Gerechtigkeit und Verständigung ringt». Die Auszeichnung ist mit 25.000 Euro dotiert.

Auch in Darmstadt wird noch ein Preis verliehen. Die Autorin Christine Wunnicke erhält am 24. Oktober den mit 50.000 Euro dotierten Georg-Büchner-Preis. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung verleiht den zu den wichtigsten literarischen Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum gehörenden Preis im Staatstheater.

Auch feiern kann man im Oktober

So lockt unter anderem am dritten Wochenende des Monats der Gallusmarkt in Wetzlar mit rund 150 Verkaufsständen und Riesenrad. Nach Angaben der Veranstalter ist es einer der besucherstärksten Märkte Mittelhessens. Der Markt habe seinen Ursprung bereits im Jahr 1318 und dauere vier Tage.

Prozess beginnt Monate später

Vor dem Amtsgericht Gelnhausen beginnt der Prozess gegen zwei Männer wegen mutmaßlicher sexueller Belästigung mehrerer Mädchen in einem Freibad in Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis). Das Verfahren sollte eigentlich schon im April beginnen, wurde aber wegen der Erkrankung eines Richters verschoben.

Foto: Boris Roessler/dpa Prozess um Belästigung startet. (Archivbild)