Von Feuerwerk bis Wein im Riesenrad: Pfingst-Tipps in Hessen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Sonnenschein, kaum Wolken und Temperaturen teils über 30 Grad: Das Pfingstwochenende steht vor der Tür und lockt mit den ersten sommerlichen Temperaturen des Jahres. Wer noch nicht weiß, wohin es bei dem Wetter gehen soll, findet hier sieben Tipps quer durch Hessen.

Traditioneller Pfingstmarkt in Frankenberg

Mit einem Feuerwerk wird am Freitagabend der Pfingstmarkt im nordhessischen Frankenberg (Landkreis Waldeck-Frankenberg) eröffnet. Fünf Tage lang locken Fahrgeschäfte, Stände und Musik auf dem Festgelände Wehrheide. Am Samstag steht zudem ein Vortrag zum 77. Geburtstag des Grundgesetzes auf dem Programm, am Sonntag ein Festgottesdienst. Am Pfingstdienstag endet der Pfingstmarkt mit Frühschoppen.

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Kultursommer Nordhessen startet

Pfingstsonntag beginnt der Kultursommer Nordhessen im Park von Schloss Wilhelmsthal in Calden (Landkreis Kassel). Dann lockt das Festival mit einem Eröffnungsfest, stilvollem Picknick zu Musik und Kleinkunst im Park des Rokoko-Schlosses.

Pfingstmontag werden dort beim «Prinzessinnentag» Märchenträume wahr. Zwischen Schlosshof, Schlossteich und Grotte verwandelt sich der Park laut Veranstalter in ein riesiges Königreich für Ritter, Elfen, Feen und den ganzen königlichen Hofstaat. Mit dabei sind unter anderem Gaukler und Jongleure. Es wird ein Nostalgie-Karussell und einen Geschicklichkeitsparcours sowie Theater und Geschichten geben.

Der Kultursommer Nordhessen findet bis zum 12. August statt. Das Festival bespielt bis dahin bei rund 85 Veranstaltungen mehr als 35 verschiedene Spielorte in der gesamten Region – von Schlössern und Kirchen bis hin zu Wäldern und Scheunen.

Rudersport-Highlight in Gießen

Spannende Wettkämpfe zu Wasser verspricht in Gießen wieder die traditionsreiche Pfingstregatta. In unterschiedlichen Alters- und Leistungsklassen und auf Strecken von 350 und 1.000 Metern legen sich die Athleten dabei in die Riemen. In diesem Jahr wird bereits die 114. Auflage der Regatta auf der Lahn ausgetragen. Dazu haben sich mehr als 550 Sportlerinnen und Sportler von Vereinen aus Konstanz im Süden bis Kiel im Norden Deutschlands angemeldet, die in 340 Läufen ihr Können unter Beweis stellen wollen.

Wegen der besonderen Atmosphäre lockt die Pfingstregatta alljährlich Rudersportbegeisterte aus Deutschland und dem europäischen Ausland an. Die Lahn als Bundeswasserstraße bietet für das Ereignis die besten Voraussetzungen - sie wird für die Regatta gesperrt, so dass die Wettkämpfe auf einer angestauten Wasserfläche von 2.000 mal 50 Metern ausgetragen werden und gleichbleibende Bedingungen gewährleistet sind.

Sonne, Spaß und Festivalstimmung in Wetzlar

Auch in Wetzlar dreht sich alles ums Wasser - in der mittelhessischen Stadt wird mit einem «Sun & Fun Festival» das neue Naturfreibad am Samstag (13.00 Uhr) feierlich eröffnet. Musik, Festivalstimmung, Action, Sport- und Mitmachangebote - all das versprechen die Veranstalter den Besucherinnen und Besuchern. Zahlreiche lokale Vereine wollen bei dem Event ihre Angebote präsentieren und vor allem Jugendlichen Möglichkeiten bieten, sich zu vernetzen und neue Interessen zu entdecken. Der Eintritt ist frei.

Open Air und Streetfood in Rotenburg

Zum dritten Mal findet in Rotenburg an der Fulda (Kreis Hersfeld-Rotenburg) das «Rotenburg Open Air mit Streetfood Spektakel». Los geht es bereits an diesem Freitag. Bis Pfingstmontag wird den Gästen ein Bühnenprogramm mit verschiedenen Bands und DJs geboten. Beim Streetfood Spektakel haben Besucher die Auswahl aus asiatischen, afrikanischen und US-amerikanischen Gerichten. Der Eintritt ist frei.

Foto: Jens Kalaene/dpa Beim Streetfood Spektakel haben Besucher die Auswahl aus asiatischen, afrikanischen und US-amerikanischen Gerichten. (Symbolbild)

Weintasting im Riesenrad beim Wäldchestag in Frankfurter

Vom 22. bis zum 28. Mai heißt es in Frankfurt wieder «Auf ins Wäldche!» Im Frankfurter Stadtwald warten Fahrgeschäfte, süße Leckereien, Bühnen und Apfelwein auf die Besucherinnen und Besucher des Wäldchestags.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder die Möglichkeit, hinter die Kulissen des «Frankfurter Nationalfeiertags» zu schauen: Von Samstag bis Montag werden zwischen 12 und 14 Uhr Touren angeboten, die Einblicke in das Schaustellerleben geben und nebenbei die Geschichte des Festes beleuchten. Zum Abschluss gibt es eine Freifahrt auf dem Riesenrad.

Foto: Arne Dedert/dpa Der Wäldchestag findet rund um den Goetheturm statt. (Symbolbild)

Wer auf die Tour verzichten möchte und direkt hoch hinaus will, kann am Sonntag zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr zur Weinprobe am Riesenrad kommen. Dabei werden Weine vom stadteigenen Weinberg angeboten – Skyline-Blick inklusive. Beide Touren sind über die Internetseite des Wäldchestags buchbar.

Großes Stadtgeläute in Frankfurt

Etwas auf die Ohren gibt es am Samstag in der Frankfurter Innenstadt: Beim großen Stadtgeläute erklingen ab 16.30 Uhr für eine halbe Stunde 50 Glocken von den Dächern der Stadt. Zehn Kirchen nehmen teil und spielen gemeinsam das Stück mit dem lateinischen Titel «supra urbem» («über der Stadt»). Die neue Version des Stadtgeläutes stammt von Mitgliedern des Ensemble Modern, einem in Frankfurt beheimateten, internationalen Zusammenschluss von Solisten, wie die Stadt mitteilt.

Foto: Frank Rumpenhorst/dpa Insgesamt sollen 50 Glocken aus zehn Kirchen läuten. (Symbolbild)