Von Insekt abgelenkt: Lkw-Fahrer baut Unfall
Egal, wie klein man ist, man kann trotzdem viel bewirken. Das hat ein Insekt bewiesen. Seinetwegen baute ein Lastwagenfahrer einen Unfall und eine Landstraße musste auch voll gesperrt werden.
Schwendi (dpa/lsw) - Weil er wohl von einer Biene abgelenkt wurde, ist ein Lastwagenfahrer am Montag bei Schwendi (Landkreis Biberach) von einer Landstraße abgekommen und gegen einen Strommast geprallt. Der 55 Jahre alte Lkw-Fahrer hatte laut Polizei versucht, das Insekt wegzuschlagen. Dabei verlor er die Kontrolle über den Laster.
Der Strommast, mit dem er kollidierte, knickte ab. Die Landstraße musste daraufhin gesperrt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Wie es der Biene ergangen ist, konnte die Polizei nicht sagen.