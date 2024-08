Von Zweitligist zu Zweitligist: Mehlem wechselt nach England

Darmstadt (dpa/lhe) - Fußball-Profi Marvin Mehlem verlässt den Zweitligisten SV Darmstadt 98 nach sieben Jahren und wechselt nach England. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler läuft dort zukünftig in der zweiten Liga für Hull City auf, teilte Darmstadt am Donnerstagabend mit. «Wir haben alles versucht, um ihn von einem Verbleib zu überzeugen. Er hat jedoch seinen Wunsch bekräftigt, sich verändern zu wollen», sagte Sportdirektor Paul Fernie.

«Marvins Entwicklung ist das nächste gute Beispiel, dass Spieler in Darmstadt in Ruhe reifen können. Wichtig ist aber, dass wir – wie in diesem Fall – am Ende des gemeinsamen Weges davon auch finanziell profitieren.» Angaben zur Ablösesumme gab es keine.