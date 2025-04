Vor allem im Osten droht längerer Starkregen

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach sonnigem Beginn Regen satt: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Abend und in der Nacht vor allem im Osten Baden-Württembergs mit viel Nässe. Am Bodensee, auf der Schwäbischen Alb und in Oberschwaben könnten demnach innerhalb von sechs Stunden 20 bis 30 Liter Regen fallen.