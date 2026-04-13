Sicherheitskonzepte

Vor der Freibadsaison steht auch die Sicherheit im Fokus

Kommunen bereiten sich auf die Freibadsaison vor. Dabei überdenken sie auch immer wieder das Thema Sicherheit.

Tumulte und sexuelle Übergriffe führten teils zu einem Überdenken der Sicherheitskonzepte.(Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Tumulte und sexuelle Übergriffe führten teils zu einem Überdenken der Sicherheitskonzepte.(Symbolbild)

Gelnhausen (dpa/lhe) - Vor dem Beginn der Freibadsaison stehen bei den Verantwortlichen auch die Sicherheitskonzepte im Blickpunkt. Wegen Übergriffen gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Aufregung. Tumulte und sexuelle Übergriffe führten teils zu einem Überdenken der Sicherheitskonzepte.

Ein für Montag angesetzter Termin für ein Verfahren gegen zwei Männer wurde kurzfristig verschoben. Ihnen wird vorgeworfen, im Juni 2025 mehrere Mädchen im städtischen Freibad in Gelnhausen mutmaßlich sexuell belästigt zu haben. Der Termin soll nach Angaben des Gerichts möglicherweise eine Woche später starten.

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