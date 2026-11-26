Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Etappenziel bis Weihnachten hat sich Adi Hütter mit seiner Frankfurter Eintracht nicht gesetzt. Natürlich wolle er so viele Punkte wie möglich holen. «Wichtig war, dass wir uns von hinten weggearbeitet haben. Das tut der Seele und dem Blick, wenn man auf die Tabelle schaut, gut», sagte der Eintracht-Coach vor dem Top-Spiel am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) beim Tabellennachbarn VfB Stuttgart.

Ruhe eingekehrt dank sportlichem Aufschwung

Die Partie bei den Schwaben ist der Auftakt zu einer intensiven englischen Woche mit hochkarätigen Gegnern. Aufgrund der letzten Ergebnisse gehen die Hessen mit viel Selbstvertrauen in die Begegnung. Besonders die Defensive hat sich seit der 0:6-Klatsche in Leipzig deutlich stabilisiert. «Daraus haben wir viel gelernt. Deswegen punkten wir jetzt auch», sagte Hütter, der auch die dadurch zurückgewonnene Mentalität seines Teams lobte.

Die jüngsten Ergebnisse sorgen neben dem abgeschlossenen Wechsel auf dem Posten des Sportvorstandes im Verein für zusätzliche Ruhe. «Ich glaube, es gibt selten Mannschaften, wenn es Unruhe im Verein gibt, dass die dann auch gute Leistungen bringen. Es spiegelt sich dann teilweise auf dem Platz wider», sagte Hütter. Natürlich würden Ergebnisse aus der sportlichen Sicht helfen, dass wieder etwas Ruhe einkehre.

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Uzun wieder fit - Einsatz aber offen

Beim VfB will der Österreicher die positive Serie ausbauen und einen optimalen Start in die englische Woche hinlegen. Doch der Österreicher warnt vor dem Gegner. «Die Art und Weise, wie sie spielen, mit oder ohne Ball, imponiert mir. Das ist eine sehr gute Mannschaft mit viel Qualität im Kader», sagte der 56-Jährige. In Stuttgart zu spielen, sei nicht einfach. «Ich erwarte ein heißes Duell. Aber wir kommen mit viel Selbstvertrauen», betonte er.

Personell kann er dabei weitestgehend aus dem Vollen schöpfen. Elias Baum hat seine Sperre abgesessen und ist wieder eine Option für die linke Abwehrseite. Rechts dürfte Ansgar Knauff nach seiner starken Leistung zuletzt gegen Hoffenheim eine erneute Chance bekommen. Ob es schon für den wieder genesenen Can Uzun reicht, konnte Hütter noch nicht sagen. Auch wollte er sich nicht bezüglich des Systems in die Karten schauen lassen.

Foto: Federico Gambarini/dpa Der Brasilianer Otavio kommt bei der Eintracht nicht zum Zug. Kommt es zur Leihe? (Archivbild).