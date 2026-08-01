Vor Zweitliga-Start: Karlsruhe verliert gegen Hoffenheim
Der Karlsruher SC unterliegt dem Bundesligisten TSG Hoffenheim im Testspiel klar. Am kommenden Wochenende startet der KSC in die neue Saison der 2. Bundesliga.
Sinsheim (dpa/lsw) - Der Karlsruher SC hat eine Woche vor dem Start der 2. Fußball-Bundesliga im Testspiel klar gegen die TSG Hoffenheim verloren. Im baden-württembergischen Duell verloren die Karlsruher mit 0:3 (0:2). Ein direkter Freistoß von Wouter Burger (14. Minute), Bambasé Conté nach einem Eckstoß (58.) und ein Distanzschuss von Umut Tohumcu (87.) sorgten für den Endstand.
Die beiden Mannschaften aus Baden-Württemberg trugen die Begegnung in zwei 60-minütigen Halbzeiten aus. Der Bundesligist aus Hoffenheim war die aktivere Mannschaft mit einigen klaren Torchancen, KSC-Torwart Hans Christian Bernat parierte mehrfach stark.
Für die Karlsruher geht es am kommenden Samstag im heimischen Wildparkstadion los in die neue Zweitliga-Saison. Die Badener empfangen zum Auftakt Arminia Bielefeld. Der Bundesligist aus Hoffenheim startet etwas später in die neue Saison. Das Team von Christian Ilzer ist im ersten Pflichtspiel der Saison im DFB-Pokal bei Erzgebirge Aue gefordert.