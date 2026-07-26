Späte Gegentore: KSC verpasst Achtungserfolg gegen Inter

Karlsruhe (dpa) - Der Karlsruher SC hat im vorletzten Testspiel vor dem Zweitliga-Auftakt eine Überraschung knapp verpasst und gegen den italienischen Double-Gewinner Inter Mailand spät mit 1:2 (0:0) verloren. Im mit 31.326 Zuschauern nahezu ausverkauften BBBank-Wildpark drehte der Franzose Andy Diouf die Partie mit zwei Treffern in der Nachspielzeit (90.+1/90.+4) zugunsten der Norditaliener.

Der eingewechselte Tim Civeja hatte die Mannschaft des neuen KSC-Trainers Maximilian Senft in der 50. Minute in Führung gebracht. Mit Deniz Ofli, Kevin Wiethaup, Moritz Broschinski und Danyal Zor standen vier Neuzugänge in der Startelf. Mailand agierte dagegen mit zwei unterschiedlichen Teams pro Halbzeit.

KSC mit guten Chancen

Der KSC trat gegen den Spitzenclub über weite Strecken mutig auf, störte früh und erspielte sich bereits vor der Pause mehrere gute Gelegenheiten. Kapitän Marvin Wanitzek (16.) traf mit einem Heber aus großer Distanz nur das Tordach, Danyal Zor (37.) verzog aus wenigen Metern. Auch nach der Führung hinterließen die Karlsruher einen ordentlichen Eindruck. In der Nachspielzeit entriss Diouf den Hausherren mit seinem Doppelpack jedoch noch den möglichen Achtungserfolg.

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