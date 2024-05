Vorbereitungen für Frankfurter Bahnverkehr laufen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Vorbereitung auf die Fußball-Europameisterschaft stocken der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und die S-Bahn Rhein-Main ihr Bahnangebot auf. An allen fünf Spieltagen in Frankfurt sollen Sonderzüge im S-Bahn- und im Regionalbahnverkehr unterwegs sein. «Wo es geht, fahren wir mit der maximalen Kapazität», sagte RMV-Geschäftsführer Knut Ringat am Mittwoch. «Die Fußball-EM verbindet ganz Europa, wir verbinden die Menschen der Region.» Die Fußball-EM in Deutschland beginnt am 14. Juni mit dem Eröffnungsspiel und endet mit dem Finale am 14. Juli.