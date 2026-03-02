Verkehr

Vorbereitungen für Sprengung: B279 bis April dicht

Umleitungen, Halteverbot und Tempo 30: Die Vorbereitungen für eine Brückensprengung an der A7 bringen Veränderungen für Autofahrer und Anwohner im Kreis Fulda.

Die Sprengung selbst ist für den 15. März geplant. (Symbolbild) Foto: Tim Brakemeier/dpa
Die Sprengung selbst ist für den 15. März geplant. (Symbolbild)

Eichenzell (dpa/lhe) - Zur Vorbereitung der geplanten Sprengung von alten Teilen der Talbrücke Thalaubach an der Autobahn 7 in Osthessen wird ein in der Nähe verlaufendes Teilstück der Bundesstraße 279 von diesem Montag an bis voraussichtlich Anfang April in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Betroffen ist nach Angaben der Autobahn GmbH der Abschnitt zwischen Eichenzell-Döllbach und Ebersburg-Thalau (Landkreis Fulda).

Die Umleitungsstrecken in beiden Richtungen werden ausgeschildert. In der Ortsdurchfahrt von Schmalnau wird laut Autobahn GmbH ein absolutes Halteverbot und ein Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde ausgeschildert. In der Ortsdurchfahrt von Thalau soll die Einengung in Höhe des Bürgerhauses zurückgebaut und zusätzlich eine mobile Fußgängerampel aufgestellt werden.

