Tarife

Vorerst keine weiteren Warnstreiks im Nahverkehr

Im Tarifkonflikt der kommunalen Verkehrsbetriebe gibt es noch keine Einigung. Fahrgäste können dennoch aufatmen: Auch weitere Warnstreiks sind vorerst nicht geplant.

Nach zweitägigen Tarifverhandlungen gibt es noch keine Einigung im Tarifkonflikt der kommunalen Verkehrsbetriebe. (Symbolbild) Foto: Tom Weller/dpa
Nach zweitägigen Tarifverhandlungen gibt es noch keine Einigung im Tarifkonflikt der kommunalen Verkehrsbetriebe. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Die zweitägigen Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der kommunalen Verkehrsbetriebe in Hessen sind nach Angaben der Gewerkschaft Verdi ohne Einigung verlaufen. Trotzdem solle es vorerst keine weiteren Warnstreiks geben, sagte eine Verdi-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Verdi habe bei den Verhandlungen mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband besonderen Wert auf die Entgeltordnung gelegt. Die Arbeitgeber hätten sich Zeit ausbedungen, um über den bisherigen Stand zu beraten, danach solle ein neuer Verhandlungstermin vereinbart werden. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Erst zum Start in die Woche hatte die Gewerkschaft hessenweit mehrere tausend Beschäftigte im öffentlichen Nahverkehr zu einem ganztägigen Warnstreik ab der Frühschicht aufgerufen. Mit dem Ausstand sollte den Forderungen zum Tarifvertrag Nahverkehr (TV-N) Nachdruck verliehen werden.

Die ÖPNV-Verhandlungen werden von Verdi parallel in allen Bundesländern geführt. Es geht in Hessen nicht um die Gehälter der Beschäftigten, sondern um die Arbeitsbedingungen nach dem Manteltarifvertrag. Bereits am Dienstag waren Arbeitgeber und Gewerkschaft zur dritten Verhandlungsrunde in Hessen zusammengetroffen, die nun kein Ergebnis brachte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Warnstreik legt Nahverkehr in vielen Städten weitgehend lahm
Tarifauseinandersetzung

Warnstreik legt Nahverkehr in vielen Städten weitgehend lahm

Verdi-Warnstreik im Nahverkehr mehrerer Städte Baden-Württembergs am Montag: Welche Auswirkungen er hatte. Und wie es weitergeht.

02.02.2026

Verdi: Vorerst keine weiteren Streiks bei Bussen und Bahnen
Kommunale Verkehrsbetriebe

Verdi: Vorerst keine weiteren Streiks bei Bussen und Bahnen

Verdi legt Busse und Bahnen lahm, doch neue Streiks sind vorerst vom Tisch. Warum die Lage für Hunderttausende Fahrgäste dennoch unsicher bleibt.

02.02.2026

Neuer Warnstreik im Berliner Nahverkehr
Tarifverhandlungen gescheitert

Neuer Warnstreik im Berliner Nahverkehr

Der Nahverkehr in Berlin stand seit Januar mehrfach weitgehend still. Am Verhandlungstisch geht es nicht voran. Die Gewerkschaft erhöht den Druck aufs Unternehmen.

21.03.2025

Nächster Tarifabschluss für den kommunalen Nahverkehr
Verkehr

Nächster Tarifabschluss für den kommunalen Nahverkehr

25.04.2024

ÖPNV-Warnstreik von Verdi wird Samstag fortgesetzt
Tarife

ÖPNV-Warnstreik von Verdi wird Samstag fortgesetzt

Nach Gewerkschaftsangaben haben sich am Freitag rund 1900 Beschäftigte der kommunalen Verkehrsbetriebe an dem Warnstreik in Hessen beteiligt. Der Ausstand soll am Samstag andauern.

02.03.2024