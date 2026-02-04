Vorerst keine weiteren Warnstreiks im Nahverkehr
Im Tarifkonflikt der kommunalen Verkehrsbetriebe gibt es noch keine Einigung. Fahrgäste können dennoch aufatmen: Auch weitere Warnstreiks sind vorerst nicht geplant.
Frankfurt (dpa/lhe) - Die zweitägigen Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der kommunalen Verkehrsbetriebe in Hessen sind nach Angaben der Gewerkschaft Verdi ohne Einigung verlaufen. Trotzdem solle es vorerst keine weiteren Warnstreiks geben, sagte eine Verdi-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Verdi habe bei den Verhandlungen mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband besonderen Wert auf die Entgeltordnung gelegt. Die Arbeitgeber hätten sich Zeit ausbedungen, um über den bisherigen Stand zu beraten, danach solle ein neuer Verhandlungstermin vereinbart werden.
Erst zum Start in die Woche hatte die Gewerkschaft hessenweit mehrere tausend Beschäftigte im öffentlichen Nahverkehr zu einem ganztägigen Warnstreik ab der Frühschicht aufgerufen. Mit dem Ausstand sollte den Forderungen zum Tarifvertrag Nahverkehr (TV-N) Nachdruck verliehen werden.
Die ÖPNV-Verhandlungen werden von Verdi parallel in allen Bundesländern geführt. Es geht in Hessen nicht um die Gehälter der Beschäftigten, sondern um die Arbeitsbedingungen nach dem Manteltarifvertrag. Bereits am Dienstag waren Arbeitgeber und Gewerkschaft zur dritten Verhandlungsrunde in Hessen zusammengetroffen, die nun kein Ergebnis brachte.