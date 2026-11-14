B293 war gesperrt

Vorfahrt missachtet - Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Beim Abbiegen auf die B293 bei Leingarten übersieht ein Autofahrer einen Transporter. Bei dem Zusammenstoß wird der 35-Jährige in seinem Wagen eingeklemmt.

Ein Autofahrer wurde bei einem Unfall auf der B293 in seinem Auto eingeklemmt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Ein Autofahrer wurde bei einem Unfall auf der B293 in seinem Auto eingeklemmt. (Symbolbild)

Leingarten (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß auf der Bundesstraße 293 bei Leingarten (Landkreis Heilbronn) ist ein Autofahrer eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der 35-Jährige hatte beim Abbiegen auf die Bundesstraße die Vorfahrt eines Transporters missachtet, wie die Polizei mitteilte. 

Bei dem Zusammenstoß am Freitagabend wurde der Mann in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend kam er in eine Klinik. Der 40-jährige Fahrer des Transporters erlitt einen Schock. Die B293 war mehrere Stunden gesperrt.

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