Vorfahrt missachtet – zwei Menschen nach Unfall in Klinik
Eine Frau will abbiegen und übersieht dabei ein entgegenkommendes Auto.
Breuberg (dpa/lhe) - Bei einem Unfall im Odenwaldkreis sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, wollte eine 73-Jährige aus Bad König mit ihrem Auto von einer Bundesstraße nach links in eine Kreisstraße abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines 50-Jährigen aus Höchst. Bei dem Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge wurden beide Verkehrsteilnehmer verletzt. Der Mann und die Frau wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.