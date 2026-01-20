Bild
Unfall

Vorfahrt missachtet – zwei Menschen nach Unfall in Klinik

Eine Frau will abbiegen und übersieht dabei ein entgegenkommendes Auto.

Rettungswagen brachten die beiden Verletzten in Krankenhäuser. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Rettungswagen brachten die beiden Verletzten in Krankenhäuser. (Symbolbild)

Breuberg (dpa/lhe) - Bei einem Unfall im Odenwaldkreis sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, wollte eine 73-Jährige aus Bad König mit ihrem Auto von einer Bundesstraße nach links in eine Kreisstraße abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines 50-Jährigen aus Höchst. Bei dem Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge wurden beide Verkehrsteilnehmer verletzt. Der Mann und die Frau wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

