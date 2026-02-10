Hochwassergefahr

Vorwarnung vor Hochwasser: Dauerregen trifft Region um Donau

Dauerregen sorgt in Teilen Baden-Württembergs für steigende Pegel. Die Hochwasserzentrale in Karlsruhe richtet sich vorsichtshalber an die Bevölkerung an der oberen Donau.

Die Hochwasservorhersagezentrale hat eine Vorwarnung herausgegeben. (Symbolfoto) Foto: Silas Stein/dpa
Die Hochwasservorhersagezentrale hat eine Vorwarnung herausgegeben. (Symbolfoto)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Der angekündigte Dauerregen bis zum Wochenende wirkt sich auf die Hochwasserlage im Baden-Württemberg aus. Im Einzuggebiet der oberen Donau bis Geisingen (Kreis Tuttlingen) kann es laut der Hochwasserzentrale (HWZ) in Karlsruhe zu Hochwasser kommen. Die HWZ sprach daher eine Vorwarnung aus. 

Laut der Hervorsage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) soll es bis Freitagmorgen stark regnen. In Staulagen können demnach lokal um die 110 Liter pro Quadratmeter fallen, in anderen Lagen zwischen 60 und 80 Liter pro Quadratmeter.

Das Einzugsgebiet der oberen Donau reicht von der Donauquelle im Schwarzwald bis Geisingen. Hier sammeln sich Wasser und Zuflüsse aus Tälern und Hochebenen – bei starkem Regen kann das schnell zu Hochwasser führen.

