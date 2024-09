Wachhäuser an Grenze zwischen Hessen und Bayern

Würzberg/Boxbrunn (dpa) - Mitten im Odenwald bietet sich Wanderern, Radfahrern und Spaziergängern ein wunderliches Bild. Am Mangelsbach zwischen den Örtchen Würzberg (Odenwaldkreis) und Boxbrünn (Kreis Miltenberg) stößt man neben einer Kuhweide auf einen «Grenzübergang» zwischen Hessen und Bayern. Zwei Grenzhäuschen in den Landesfarben rot-weiß und blau-weiß, Fahnenmaste mit den Landesflaggen, Bänke zum Ausruhen und eine überdachte Brücke über das Grenzgewässer stehen mitten im Wald. Was Ausflügler hier zu sehen bekommen, ist aber kein Relikt längst vergangener Zeiten.