Starke Auswirkungen von ÖPNV-Warnstreik in Hessen erwartet

Frankfurt/Wiesbaden/Kassel (dpa/lhe) - Ein Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr wird an diesem Freitag auch in Hessen vielerorts für Ausfälle und Verspätungen sorgen. Die Gewerkschaft Verdi hat ihre Mitglieder zum Warnstreik bei kommunalen Verkehrsunternehmen aufgerufen. In erster Linie betroffen sei der Nahverkehr in Kassel, Frankfurt und Wiesbaden.