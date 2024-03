ÖPNV-Warnstreik von Verdi wird Samstag fortgesetzt

Wiesbaden/Frankfurt/Kassel (dpa/lhe) - Der Warnstreik der Gewerkschaft Verdi im öffentlichen Nahverkehr in mehreren hessischen Städten soll am Samstag fortgesetzt werden. Der zweitägige Ausstand hatte am Freitag begonnen. Betroffen sind vor allem Busse, Straßen- und U-Bahnen in Wiesbaden, Kassel und Frankfurt. In Hanau, Offenbach, Marburg und Gießen werden Teilbereiche des öffentlichen Nahverkehrs bestreikt. Nach Gewerkschaftsangaben hatten am Freitag rund 1900 Beschäftigte kommunaler Verkehrsbetriebe die Arbeit niedergelegt. Insgesamt zähle die Branche hessenweit mehr als 3000 Beschäftigte, darunter seien 90 Prozent Fahrerinnen und Fahrer.