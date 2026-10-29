Verletzungspech

Wadenbeinbruch: Gendrey fehlt Hoffenheim mehrere Monate

Valentin Gendrey bleibt das Pech treu. Der Abwehrspieler der TSG Hoffenheim verletzt sich in Kiel zum wiederholten Mal und fällt lange aus.

Valentin Gendrey erlitt in Kiel einen Wadenbeinbruch. Foto: Frank Molter/dpa
Valentin Gendrey erlitt in Kiel einen Wadenbeinbruch.

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Valentin Gendrey hat sich erneut eine schwere Verletzung zugezogen und wird dem Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim für mehrere Monate fehlen. Der 26 Jahre alte Franzose erlitt im Pokalspiel beim Zweitligisten Holstein Kiel einen Wadenbeinbruch, wie der Verein mitteilte.

«Die Verletzung ist für Vale ein herber Rückschlag und trifft uns alle im Club auch menschlich», sagte Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker und schickte Genesungswünsche an den Außenverteidiger: «Wir stehen an seiner Seite, er erhält von uns jegliche Unterstützung. Wir alle wünschen ihm gute Besserung.»

Gendrey war im Sommer 2024 aus Lecce nach Hoffenheim gewechselt. Seither hat er aufgrund von Verletzungen 31 Spiele verpasst. Bereits im Vorjahr hatte er wegen eines Knöchelbruchs mehrere Monate gefehlt.

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