Oberndorf am Neckar (dpa/lsw) - Aus dem städtischen Waffenmuseum und dem Archiv in Oberndorf am Neckar (Landkreis Rottweil) sind nach Angaben der Stadt Waffen gestohlen worden. Zudem seien verbotene Waffen entdeckt worden, teilte die Stadt mit. In den beiden Einrichtungen hätten jahrelang Missstände geherrscht, die 2020 festgestellt und in den vergangenen Jahren aufgearbeitet worden seien. Der Schaden sei noch nicht genau zu beziffern, er liege schätzungsweise im einstelligen Millionenbereich.

Der Leiter von Museum und Archiv habe bei seinem Amtsantritt im Jahr 2020 die über Jahrzehnte aufgebauten «erheblichen Missstände» festgestellt. «Die Stadt hat die Aufarbeitung seither mit Nachdruck vorangetrieben und informiert nun, nachdem ein belastbarer Gesamtüberblick vorliegt, gezielt Leihgeber sowie die Öffentlichkeit», hieß es weiter. Um welche Waffen und welche Mengen an Waffen es sich handelt, sagte die Stadt zunächst nicht.

Sicherheitsvorkehrungen waren laut Stadt nicht mehr zeitgemäß

Unter anderem wurden demnach waffenrechtliche Pflichten über lange Zeit vernachlässigt. Sicherheitsvorkehrungen seien nicht mehr zeitgemäß gewesen. «Diese Mängel, sowie ein offensichtlich strukturelles und organisatorisches Versagen der Stadt, haben es ermöglicht, dass bis etwa 2017 eine Anzahl Waffen sowie weitere Objekte aus der Museumssammlung und den Archivbeständen entwendet wurden - betroffen sind sowohl städtisches Eigentum als auch Leihgaben externer Leihgeber», teilte die Stadt mit. Konkrete Schuldige benannte die Stadt zunächst nicht.

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Zudem seien menschliche Überreste aus historischen Grabungen entdeckt worden, hieß es weiter. Diese seien in der Zwischenzeit in Abstimmung mit dem Landesdenkmalamt ordnungsgemäß bestattet worden.