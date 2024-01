Wagenknecht-Partei bleibt in Hessen noch im Ungewissen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das neue Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) agiert in Hessen nach außen hin noch im Ungewissen. Auf einer BSW-Bundesliste für die Europawahl am 9. Juni könnten auch Kandidaten aus diesem Bundesland stehen, heißt es in Kreisen der neuen Partei. Noch halten sich demnach hessische BSW-Anhänger öffentlich zurück - vor dem ersten Bundesparteitag am 27. Januar in Berlin gehe es in Hessen auch um die Klärung von «Mitgliedschaften und Empfindlichkeiten». Auf mehrere Anfragen der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden antwortete das BSW in Berlin vorerst nicht.