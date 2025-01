Wahlleitung: Hohe Hürden gegen Hacker bei Bundestagswahl

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hohe Sicherheitsstandards sollen die Bundestagswahl am 23. Februar in Hessen vor Cyberattacken schützen. Das teilte die Landeswahlleitung in Wiesbaden mit. Unterstützung gebe es vom sogenannten CyberCompetenceCenter (Hessen3C) des Innenministeriums in Wiesbaden. Die Landeswahlleitung werde auch am Wahlabend von IT-Experten begleitet.